Трефилов после операции на сердце покидает сборную России

Теперь известный российский специалист будет занимать пост вице-президента Федерации гандбола России.

После многолетней работы главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов покидает свой пост. Об этом говорится на сайте федерации.

Причиной его отставки стало состояние здоровья. Несколько месяцев назад он перенёс операцию на сердце, врачи рекомендовали ему воздержаться от нагрузок — как физических, так и эмоциональных.

— Трефилов — легендарный тренер, с ним связаны все успехи российского женского гандбола последнего времени. Он живёт гандболом. Даже находясь на лечении, Евгений Васильевич был в курсе всех дел, переживал за игроков и следил за молодёжными сборными, — отметил глава ФГР Сергей Шишкарёв.

Напомним, что он работал с женской сборной с 1999 по 2012 год и с 2013 по 2019 год. При Трефилове команда завоевала золото на Олимпийских играх в Рио и четыре раза выигрывала чемпионат мира.