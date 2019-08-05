Футболист из США после гола крикнул в микрофон: Конгресс, остановите стрельбу!

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Капитан футбольного клуба "Филадельфия" решил таким образом привлечь внимание к проблеме.

Капитан клуба "Филадельфия Юнион" Алехандро Бедойя по ходу матча MLS обратился к Правительству США. Футболист на третьей минуте игры забил гол, однако не стал его праздновать в традиционном стиле, а отправился к микрофону, стоящему на поле.

— Эй, конгресс, сделайте уже что-нибудь. Остановите вооружённое насилие! — закричал Бедойя.

Напомним, что за последние сутки в США произошло три инцидента со стрельбой. Трагедия в Дейтоне повлекла за собой смерть девятерых человек, в Эль-Пасо погибло двадцать, а в ходе происшествия в Чикаго ранения получили семь человек. Свои соболезнования по поводу случившегося уже выразил президент РФ Владимир Путин.

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