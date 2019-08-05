Защитник "Сити" выбил мяч с линии ворот героическим ударом через себя

Одним из героев матча за Суперкубок Англии стал защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер. Англичанин спас свой клуб от неминуемого гола, который, казалось, уже забил Мохаммед Салах. На 92-й минуте встречи египтянин со второй попытки отправлял мяч уже в оставленные голкипером ворота, но тут на помощь пришёл Уокер, в героическом прыжке спасший команду от гола с помощью удара через себя.
Wow! Amazing defending from @kylewalker2!#CommunityShield pic.twitter.com/ooB494EEp7— The FA (@FA) August 4, 2019
Благодаря Уокеру основное время завершилось вничью, а потом "Манчестер Сити" выиграл трофей в серии пенальти.
"Манчестер Сити" в суперматче победил "Ливерпуль" и завоевал Суперкубок Англии