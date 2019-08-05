Определились возможные соперники "Спартака" и "Краснодара" в еврокубках

Футбольный клуб "Краснодар", если в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов пройдёт "Порту", на следующем этапе сыграет с победителем пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Олимпиакос" (Греция).
Столичный "Спартак" в случае прохода в четвёртый квалификационный раунд Лиги Европы сыграет с "Брондбю" (Бельгия) или "Брагой" (Португалия).
Пока же российским клубам нужно выступить в третьем раунде. "Краснодар" свой первый матч против "Порту" проведёт 7 августа, а "Спартак" сыграет с "Туном" 8 августа.