Определились возможные соперники "Спартака" и "Краснодара" в еврокубках

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Фото © Валерий Матыцин / ТАСС

Сегодня в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьёвка, по результатам которой наши команды узнали своих потенциальных соперников.

Футбольный клуб "Краснодар", если в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов пройдёт "Порту", на следующем этапе сыграет с победителем пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Олимпиакос" (Греция).

Столичный "Спартак" в случае прохода в четвёртый квалификационный раунд Лиги Европы сыграет с "Брондбю" (Бельгия) или "Брагой" (Португалия).

Пока же российским клубам нужно выступить в третьем раунде. "Краснодар" свой первый матч против "Порту" проведёт 7 августа, а "Спартак" сыграет с "Туном" 8 августа.

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