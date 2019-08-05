"Манчестер Юнайтед" купил защитника за рекордные €87 млн

Переход Гарри Магуайра перебил прошлогодний трансфер Вирджила Ван Дейка в "Ливерпуль" и трансфер Де Лигта в "Ювентус".

Английский "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе защитника "Лестера" Гарри Магуайра. Официально сумма сделки не разглашается, однако, по данным авторитетного портала transfermarkt.com, "дьяволы" заплатили "лисам" 87 миллионов евро. Это самые большие деньги, которые кто-либо платил за игроков обороны. Предыдущий рекорд полтора года удерживал голландец Вирджил Ван Дейк, в 2018 году перешедший из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 84,65 миллиона евро. Уже этим летом его перебил Маттейс Де Лигт, которого "Ювентус" купил у "Аякса" за 85,5 миллиона евро. Теперь же на первом месте Магуайар.

— Я рад подписать контракт с этим великим клубом. Я наслаждался своим временем в "Лестере" и хочу поблагодарить всех в клубе, болельщиков — за их потрясающую поддержку за последние два года. В любом случае, когда МЮ стучится в дверь, — это невероятная возможность. После общения с тренером я в восторге от его взглядов и планов. Очевидно, что Оле строит команду, которая будет брать трофеи. С нетерпением жду встречи с новыми одноклубниками и начала сезона, — цитирует Магуайра официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

Защитник сборной Англии подписал контракт с манчестерским клубом до 2025 года с возможностью продления ещё на один сезон. Он будет зарабатывать пять с половиной миллионов евро за сезон.