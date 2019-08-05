"Спартак" забросил восемь безответных шайб чешскому клубу

Хоккеисты московского "Спартака" одержали вторую победу на предсезонном турнире Кубок Маунтфилда, разгромив чешский клуб "Динамо Пардубице" — 8:0.
Красно-белые к началу третьего периода сняли все вопросы о победителе этого матча, отправив в ворота чешской команды шесть безответных шайб. Голами отметились Яков Рылов, Илья Аркалов, Илья Зубов, Максим Цыплаков, Мартиньш Карсумс, Вячеслав Лещенко. В третьем отрезке игры москвичи усилиями Анатолия Никонцева и Акима Тришина ещё дважды огорчили своих оппонентов — 8:0.
Следующий матч на турнире спартаковцы проведут 7 августа против братиславского "Слована".