СКА проиграл второй матч на турнире в Сочи

Петербургские армейцы уступили рижским динамовцам, ведя в ходе матча в три шайбы.

Хоккеисты петербургского СКА потерпели второе поражение на предсезонном турнире Sochi Hockey Оpen, проиграв в упорной борьбе рижскому "Динамо" — 5:6.

Армейцы к середине второго периода вели в счёте — 4:1, но не сумели удержать преимущество, пропустив в заключительном периоде четыре гола. Победную шайбу у рижан забросил канадский нападающий Картер Эштон. У СКА дублем отметился Йори Лехтеря.

Это поражение стало вторым подряд для хоккеистов СКА на турнире. Ранее подопечные Алексея Кудашова уступили хозяевам турнира — хоккеистам "Сочи".

Следующий матч СКА проведёт 7 августа с ярославским "Локомотивом".