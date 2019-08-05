Сербский Деспот забил гол чумовой бисиклетой в игре с "Ахматом"

Роскошный мяч, к сожалению для легионера "Оренбурга", не принёс его команде ни одного очка.

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович в матче с "Ахматом" забил лучший мяч тура. Сербский Деспот исполнил абсолютно идеальную бисиклету, и вратарь к такому удару через себя был абсолютно не готов.

Однако гол серба не принёс его команде даже ничью. "Ахмат", за который дебютировал Денис Глушаков, забил дважды и взял три очка в заключительном матче четвёртого тура, оставив "Оренбург" единственной командой РПЛ, которая никак не может набрать очки в этом сезоне.

РПЛ, 4-й тур.

"Ахмат" — "Оренбург" — 2:1.

Голы: Харин 49' (1:0), Деспотович 64' (1:1), Роши 70' (2:1).