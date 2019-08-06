Футболист "Спартака" Понсе принёс публичные извинения Шунину

На официальном сайте красно-белых опубликовали видеообращение аргентинского нападающего, который прыгнул на голкипера "Динамо" в стиле кунг-фу во время матча.

Нападающий московского "Спартака" Эсекель Понсе извинился перед Антоном Шуниным за травму, которую нанёс ему, и перед своей командой за удаление. Видеообращение опубликовала пресс-служба народной команды.

— Прежде всего я бы хотел попросить прощения у вратаря "Динамо" Антона за произошедшее во время матча. С моей стороны не было никакого злого умысла. Также хотел бы извиниться перед своим клубом, болельщиками, партнёрами по команде и всеми членами семьи "Спартака" за удаление в матче, — сказал он.

Также он признался, что пошёл на мяч и слишком поздно увидел вратаря, поэтому и столкнулся с ним.

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