"Спартак" объявил о покупке Тиля, а "Зенит" попрощался с Нобоа

Очередной новичок "Спартака"
Московский "Спартак" объявил о трансфере голландца Гуса Тиля. И опять сделал это креативно.
😎 Пора наладить! pic.twitter.com/43es9Ob32W— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 5, 2019
— Знаю и Дика Адвоката, и Гуса Хиддинка, с которым у нас одинаковое имя. Ещё знаю, что в "Спартаке" играл Квинси Промес, забивший много классных голов, Деми де Зеув тоже выступал за красно-белых. Думаю, многие голландцы оставили яркий след в российском футболе. Надеюсь, смогу последовать их примеру, — цитирует новичка сайт "Спартака".
Трудовое соглашение с Тилем рассчитано на четыре года.
Нобоа — в "Сочи"
Петербургский "Зенит" расстался с Кристианом Нобоа, который теперь будет защищать цвета "Сочи".
— Сине-бело-голубые благодарят Кристиана Нобоа и желают успехов в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении клуба.
Кристиан Нобоа продолжит карьеру в «Сочи».— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) August 5, 2019
Подробности: https://t.co/LB6qkXDIJF pic.twitter.com/84S07KY0l2
Минус один игрок у "Динамо"
Столичное "Динамо" объявило о том, что Абдул-Азиз Теттех переходит в турецкий "Газишехир Газиантеп".
🔄 Опорный полузащитник Абдул-Азиз Теттех покидает московское #Динамо и продолжит карьеру в турецком @GazisehirFK— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 5, 2019
👏🏻 Мы благодарим Азиза за его профессиональное отношение к делу, боевой настрой и самоотдачу. Удачи в дальнейшей карьере, Абдул!#fcdm #ДинамоМосква #твоякоманДа pic.twitter.com/gq7GTZ5FRq
— Я прощаюсь с московским "Динамо", которое стало для меня настоящей семьёй. Хочу сказать спасибо своим партнёрам, тренерам и болельщикам. Вы были очень добры ко мне с самого первого дня. Я очень благодарен вам за это. Вперёд, "Динамо", — написал футболист в своём твиттере.