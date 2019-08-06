"Спартак" объявил о покупке Тиля, а "Зенит" попрощался с Нобоа

Рассказываем о главных трансферных новостях, которые произошли в российском футболе.

Очередной новичок "Спартака"

Московский "Спартак" объявил о трансфере голландца Гуса Тиля. И опять сделал это креативно.

— Знаю и Дика Адвоката, и Гуса Хиддинка, с которым у нас одинаковое имя. Ещё знаю, что в "Спартаке" играл Квинси Промес, забивший много классных голов, Деми де Зеув тоже выступал за красно-белых. Думаю, многие голландцы оставили яркий след в российском футболе. Надеюсь, смогу последовать их примеру, — цитирует новичка сайт "Спартака".

Трудовое соглашение с Тилем рассчитано на четыре года.

Нобоа — в "Сочи"

Петербургский "Зенит" расстался с Кристианом Нобоа, который теперь будет защищать цвета "Сочи".

— Сине-бело-голубые благодарят Кристиана Нобоа и желают успехов в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении клуба.

Минус один игрок у "Динамо"

Столичное "Динамо" объявило о том, что Абдул-Азиз Теттех переходит в турецкий "Газишехир Газиантеп".

🔄 Опорный полузащитник Абдул-Азиз Теттех покидает московское #Динамо и продолжит карьеру в турецком @GazisehirFK



👏🏻 Мы благодарим Азиза за его профессиональное отношение к делу, боевой настрой и самоотдачу. Удачи в дальнейшей карьере, Абдул!#fcdm #ДинамоМосква #твоякоманДа pic.twitter.com/gq7GTZ5FRq — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 5, 2019

— Я прощаюсь с московским "Динамо", которое стало для меня настоящей семьёй. Хочу сказать спасибо своим партнёрам, тренерам и болельщикам. Вы были очень добры ко мне с самого первого дня. Я очень благодарен вам за это. Вперёд, "Динамо", — написал футболист в своём твиттере.