Непобедимые "драконы"? Как российские клубы играли с "Порту"

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- Российские клубы встречались с "Порту" 14 раз. Впервые — в 2004 году. В последний раз — в 2018-м.
- На счету наших команд две победы, четыре ничьи и восемь поражений.
- "Порту" противостояли ЦСКА, "Спартак", "Зенит" и "Локомотив". "Краснодару" это только предстоит.
- С 2004 по 2011 год российские клубы не могли выиграть у "Порту". Исправил это "Зенит" в сентябре 2011 года. Дублем отметился Роман Широков, ещё один мяч забил Данни, матч закончился со счётом 3:1.
- Халк, играя за "Порту", в 2011 году забил по голу ЦСКА и "Спартаку". А вот в футболке "Зенита" португальцев огорчил всего один раз — в 2013 году.
- "Локо" дома уступил "Порту" со счётом 1:3, забил Антон Миранчук. А на выезде (1:4) отличился Джефферсон Фарфан.
- ЦСКА в первых пяти матчах с "Порту" никак не мог забить. В 2011 году исправился, но всё равно вылетел в 1/8 финала Лиги Европы (1:3 по сумме двух матчей).
- Единственный мяч армейцев, который стал первым для российских клубов в играх с "Порту", записал на свой счёт серб Зоран Тошич.
- Когда "Спартак" разгромно уступил "драконам" (3:10 за две игры), главный тренер Валерий Карпин вышел на разговор с фанатами, которые спросили его, где же селекция красно-белых. Наставник красноречиво объяснил, что игроки уровня Фалькао не хотят переходить в клубы РПЛ.
- Экс-форвард "Спартака" Зе Луиш только этим летом покинул Россию, но ему предстоит вернуться, чтобы сыграть с "Краснодаром" уже за "Порту".
Лига чемпионов, третий квалификационный раунд.
"Краснодар" — "Порту".
7 августа, 20:00, Краснодар.
13 августа, 22:00, Порту.