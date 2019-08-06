Кудашов: Курс сборной России по хоккею давно известен и меняться не будет

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов рассказал, какого направления будет придерживаться национальная команда.

Специалист заявил, что после его назначения на пост главного тренера смены курса в главной хоккейной команде страны не предвидится.

— Мы больше говорим о штабе сборной, и в этом штабе я работаю не первый день. Курс и направление работы сборной давно известны, мы все работали совместно и продолжим это делать. Смены курса не произошло, он и не будет меняться, — цитирует слова Кудашова "Р-спорт".

Напомним, 10 июля Алексей Кудашов возглавил сборную России по хоккею, сменив у руля команды Илью Воробьёва, под руководством которого сборная России уступила в полуфинале чемпионата мира сборной Финляндии.