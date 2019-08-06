Английский блогер уничтожил местные СМИ за ложь о расизме в "Зените"

Тео Огден лично побывал на матче "Зенит" — "Краснодар" и не заметил, чтобы фанаты притесняли Малкома.

Британский видеоблогер Тео Огден, прославившийся роликами о России во время чемпионата мира, снова приехал в нашу страну. Он стал гостем "Зенита": побывал в клубном музее, на презентации Малкома и на игре против "Краснодара". После игры англичанин выпустил ролик, в котором резко раскритиковал английские СМИ за ложь о расизме в "Зените" и рассказал, как к Малкому отнеслись на самом деле.

— В городе многие были одеты в футболку "Зенита" с фамилией Малкома, 54 тысячи фанатов громко приветствовали его выход на поле. Вы можете видеть, как фанаты "Зенита" ему аплодируют, они рады этому приобретению. Я не вижу тут никакого расизма. После матча Малком пошёл благодарить фанатов, а они благодарили его, — рассказывают Тео и его отец.

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Огден также жёстко прошёлся по английской прессе, которая прибегла к манипуляции, сообщая об акте расизма во время матча.

— Они написали, что на баннере было написано "Не подписывайте темнокожих игроков", но они не показали сам баннер. Вот он, там сказано "Спасибо руководству за верность традициям". То, что добавили британские СМИ, это ложь. В любом клубе найдётся кучка плохих фанатов, но это не повод для наших СМИ дезинформировать свою аудиторию о России. Посмотрите моё видео с матча "Зенит" — "Краснодар" и попробуйте там найти расизм. The Sun и другие СМИ, позор вам. Эта такая же ложь, как и перед чемпионатом мира. "Зенит" — чемпион! — подытожил Огден.

Год назад во время чемпионата мира Огден стал известен в России благодаря видеоролику, в котором он разрушал мифы о нашей стране, создаваемые британскими СМИ.

Одному из российских фанатов настолько понравилась та правда о России, которую Огден доносил до своей британской аудитории, что он даже подарил блогеру билеты на полуфинальный матч Англия — Хорватия, на который он потратил 29 тысяч рублей.

Русский фанат подарил английскому блогеру билет на полуфинал за правду о России