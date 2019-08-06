Экс-капитан сборной Англии Руни станет играющим тренером на родине

Легендарный футболист принял решение о возвращении в Туманный Альбион из Америки.

Знаменитый английский футболист Уэйн Руни возвращается на родину из США. Бывший капитан сборной Англии завершит сезон с "Ди Си Юнайтед" и пополнит состав "Дерби Каунти" в январе 2020 года. Руни станет играющим тренером команды, выступающей в чемпионшипе, — втором по силе английском дивизионе.

— Я очень взволнован в связи с этим шансом, который мне предоставил клуб "Дерби Каунти". Я с нетерпением жду возможности присоединиться к Филиппу Коку и его тренерскому штабу. Уверен, что смогу внести большой вклад, не могу дождаться встречи со всеми, особенно с болельщиками, — цитирует Руни сайт "Дерби".

33-летний Руни — воспитанник "Эвертона", но больше всего известен по выступлениям за "Манчестер Юнайтед". Англичанин был капитаном "дьяволов" и выиграл в составе клуба АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также клубный чемпионат мира. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии с 53 голами. С 2018 года выступал в MLS за "Ди Си Юнайтед", за который на данный момент забил 25 голов.