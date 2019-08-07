ЦСКА положил глаз на молодого бразильского форварда

Клуб "Флуминенсе" не намерен расставаться со своим нападающим меньше чем за 15 миллионов евро.

Московский ЦСКА продолжает искать игроков для усиления атаки. Трансферной целью армейцев называют бразильского форварда Педро, выступающего за "Флуминенсе". Как сообщает издание Globo Esporte, бразильский клуб просит за своего игрока 15 миллионов евро.

ЦСКА пока не сделал официального предложения о трансфере. За ситуацией следит также итальянская "Фиорентина". 22-летний Педро в этом сезоне провёл за "Флуминенсе" девять матчей, в которых забил пять голов.

Отметим, что контракт бразильца с клубом рассчитан до 2021 года. Портал transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость игрока в девять миллионов евро.