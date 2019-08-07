"Дагестанскому Брюсу Ли" нашли нового соперника, и это не Жозе Альдо

Топовый российский проспект полулёгкого веса UFC Забит Магомедшарипов (17-1-0) узнал имя следующего соперника и дату поединка. 18 октября в Бостоне дагестанец, которого называют Брюс Ли или Авраам Линкольн, разделит клетку с перспективным 31-летним американцем Кельвином Каттаром (20-3-0).

После победы над Джереми Стивенсом в марте нынешнего года Забит поднялся на пятую строчку рейтинга организации и казалось, что следующим оппонентом яркого и зрелищного бойца станет кто-то более именитый. В СМИ назывались имена экс-претендента на титул Брайана Ортеги или и вовсе легендарного бразильца Жозе Альдо. Но менеджмент махачкалинца решил не спешить с выходом на "монстров" UFC, согласившись на поединок с 11-м номером рейтинга Кельвином Каттаром. Кстати, ходили слухи, что Магомедшарипов может возглавить ноябрьский ивент в Москве, но в итоге боец принял решение вновь выступить в США.

Забит дебютировал в UFC в сентябре 2017 года, выиграв за этот период все пять поединков в "восьмиугольнике", трижды заработав бонусы по $50 000 каждый и став обладателем премии "Сабмишен года" за эффектно исполненный болевой приём в бою против Брэндона Дэвиса.

Кельвин Каттар, как и Магомедшарипов, провёл в сильнейшей лиге мира пять поединков, но в отличие от своего будущего противника бостонский финишёр один бой проиграл, случилось это в апреле прошлого года в рамках встречи с именитым Ренато Мойкано. На данный момент американец ведёт победную серию из двух схваток, одолев нокаутами в первом раунде малоизвестного Криса Фишголда и опытного Рикардо Ламаса.

Поединок с Забитом для Каттара — это возможность ворваться в топ-5 рейтинга и заявить о себе на весь мир. Что касается дагестанца, то в предстоящем бою Магомедшарипов рискует своим статусом, и надо признать, что победа вряд ли поднимет выше рейтинг спортсмена из Махачкалы. Но, по словам американского наставника Забита Марка Генри, сейчас основная задача — закалить бойца в боях с очень крепкими ребятами, прежде чем выходить на признанных топов. Плотно бьющий Кельвин, фактически не уступающий в росте дагестанскому ниндзя, как нельзя кстати подходит для этой роли.