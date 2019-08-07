Отец Хабиба: У нас в графе "поражения" цифра ноль. Хочу, чтобы так и было

Отец и главный тренер чемпиона UFC в лёгком весе (70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов проанализировал уровень оппозиции в лице следующего соперника Орла Дастина Порье.

— На руках он действительно очень силён, но тактически мы его обыграем. Какая тактика у нас будет, я вам, естественно, не скажу: всё сами увидите в октагоне. Хотя никакой недооценки соперника быть не должно. Тем более у него временный пояс, а он претендует на пояс абсолютного чемпиона, какая может быть недооценка? К каждому человеку я подхожу детально. У нас в графе "поражения" цифра ноль. Я хочу, чтобы так было до конца нашей карьеры. С каждым разом я всё больше чувствую нашу ответственность перед болельщиками, — отметил Абдулманап Нурмагомедов в интервью "Советскому спорту".

По мнению наставника, у Дастина Порье вряд ли останутся шансы, если Хабиб переведёт поединок в партер. При этом в стойке шансы могут оставаться 50 на 50.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. Бой возглавит шоу UFC 242, на котором также выступят россияне Ислам Махачев, Шамиль Абдурахимов, Маирбек Тайсумов, Муслим Салихов, Омари Ахмедов, Магомед Мустафаев, Адам Яндиев и бьющаяся под флагом Грузии Лиана Джоджуа.