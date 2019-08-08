"Реал" и "Барса" — мимо. Головин — символ возрождения "Монако"

После провального первого сезона в Европе Александр Головин не собирается сбегать с тонущего корабля. Всё ещё молодой и всё ещё перспективный российский футболист хочет добиться успеха именно с "Монако". За год изменились и клуб, и сам футболист. Теперь у него будет больше шансов себя проявить.

Если честно, даже если бы кто-нибудь хотел меня купить и обратился бы, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, неважно, кто бы звал — "Реал" или "Барселона". Так каждый год уходить, менять команды — мне так не нравится Александр Головин Фото © instagram/alex_golovin17

К этому интервью Головина можно относиться с улыбкой, ведь на самом деле ни "Реал", ни "Барселона" покупать его не собираются. Пока, во всяком случае. Однако, чтобы однажды это произошло, российскому футболисту нужно продолжать прогрессировать. Головин уверен, что он сможет вырасти как игрок именно в "Монако".

Год назад, когда молодой парень из ЦСКА зажёг на чемпионате мира и вдруг стал самым дорогим российским игроком за всю историю, его, конечно, переполняли сомнения. Его хотели заполучить "Челси" и "Ювентус", но он выбрал более скромный, но более подходящий для себя "Монако". Но после того, как княжеский клуб завис на самом дне турнирной таблицы, выбор Головина не казался таким уж правильным даже ему самому. Но он продолжал работать.

"Монако" на дне. Куда попал Головин и что ему делать?

— Я думал, почему всё пошло плохо, когда я сюда приехал? Думал, что может быть я что-то неправильно делаю. Но вот таких мыслей — "Зачем я сюда приехал?" — их не было. Для себя решил, что нужно сначала адаптироваться в команде поменьше. Я не знал язык, не был готов к этой культуре. Я даже сейчас понимаю, что сделал всё правильно. В "Челси" бы не дали права на ошибку, — рассказывал Головин Евгению Савину.

И действительно, в "Челси" было бы гораздо сложнее ещё и в другом ключе. Сейчас на лондонский клуб наложен трансферный бан, из-за чего синие не могут покупать новых футболистов, теряя шансы в борьбе за высокие места в АПЛ. В "Монако" же другая ситуация, и несмотря на кошмарный первый сезон второй должен стать гораздо успешнее.

Головин — уже звезда и лидер "Монако"

В прошлом сезоне Головин забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи в 35 матчах за "Монако". Но в данном случае его статистику нельзя рассматривать с точки зрения "много матчей, мало голов". Для центрального полузащитника, который, к тому же, получил несколько травм уже по ходу первого сезона, это очень приличные цифры. Плюс нельзя забывать и о факторе адаптационного периода. При этом, когда Головин был здоров, он всегда выходил на поле и в ключевые моменты ещё и тащил команду. Как, например, в игре с "Амьеном", где победа нужна была "Монако" как воздух, и Головин почти в одиночку помог клубу её добыть.

Головин — одно из самых дорогих приобретений в истории "Монако", но его ценят не только за это, а именно за игру. Болельщики клуба регулярно называют его светлым пятном команды, а иногда присоединяются и эксперты, выбирая игроком тура. В меняющемся и ищущем себя "Монако" молодой российский игрок стал символом возрождения. Простой пример: обычно для представления новой формы клуба зовут его главных звёзд. В "Монако" подобные церемонии не обходятся без Головина.

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Довольны прогрессом Александра и в руководстве клуба. Оно понимает, что Головин — это ценный актив не только с чисто футбольной, но и с маркетинговой точки зрения.

— Мы не планируем продавать Головина. Он большой молодец. Выкладывается по полной, играет отлично, — заявил ТАСС вице-президент "Монако" Олег Петров.

Головин изменился. Даже внешне

Головин уже менял цвет волос во время выступлений за ЦСКА, однако белыми его волосы ещё не были. Это не просто юношеская шалость, но и символ изменений. Александр хочет забыть провальный сезон и стать лучше, параллельно помогая своей команде. Головин-блондин должен добиться большего, чем Головин-шатен.

Положение Головина в клубе тоже изменилось. В первом сезоне "Монако" заметно лихорадило и команда никак не могла найти свою игру. Руководство дважды отправляло тренеров в отставку, и монегаски по сути весь сезон провели в поиске своей игры. Так же и Головин. Его ставили то на позицию оттянутого нападающего, то опорного полузащитника, то отправляли играть на фланг. Казалось, что только к концу сезона во время второго пришествия Леонарду Жардима российскому полузащитнику нашли подходящее место на поле, с которого он даже забил несколько голов.

Сейчас же, во время летней предсезонной подготовки, Головин точно знал, где и как ему следует действовать. При этом Александр стал одним из самых незаменимых игроков в составе "Монако". Отчасти из-за дефицита исполнителей в центре поля, отчасти из-за своих дирижёрских навыков и уверенных действий.

В сезоне 2019/2020 Головин будет уже не просто парнем, за которого отдали 30 миллионов евро и которого нужно обязательно ставить в состав. Теперь он незаменимый игрок центра поля, через которого будет строиться игра "Монако", и у его партнёров уже не получится его игнорировать, как периодически случалось год назад.

"Монако" осознал ошибки и готов их исправлять

В прошлый сезон недавний полуфиналист Лиги чемпионов шагнул словно неподготовленным. Чемпионат мира скомкал предсезонку, трансферы были статусными, но не всегда точечными. В итоге на старте чемпионата монегаски жутко забуксовали, и тренера Леонарду Жардима тут же отправили в отставку. Но из великого игрока Тьерри Анри пока не получился великий тренер.

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В итоге Жардим вернулся к работе, и это был очень важный шаг для "Монако", ведь признание ошибки — это первый шаг на пути к её исправлению. На финише сезона "Монако" заиграл лучше и спасся от вылета, но по-настоящему показательным должен стать предстоящий сезон.

Вызывает опасения только то, что во время трансферного окна "Монако" расстался со многими игроками, но вот качественных приобретений почти не сделал. По сути, клуб пополнили только Желсон Мартинш, который пришёл из "Атлетико" ещё в прошлом сезоне, просто сейчас монегаски полностью выкупили права на него, а также голкипер Лекомт и защитник Агилар. "Монако" долго гонялся за нападающим "Милана" Андре Силвой, но его переход в итоге сорвался.

В контексте очень вероятного ухода из клуба капитана Радамеля Фалькао "Монако" всё же нужен качественный форвард, чтобы в атаке не пришлось играть сплошь 18–19-летним парням из академии. В случае, если монегаскам в ближайшее время всё же удастся провернуть фокус с покупкой нападающего, например, Эдина Джеко из "Ромы" или Мариано Диаса из "Реала", то в новом сезоне они могут претендовать на высокие места. Руководство уже обозначило цель — Лига чемпионов.

— У нас есть амбиции. Мы остаёмся одним из сильнейших клубов Лиги-1. Дорога к ведущей тройке будет долгой, но мы ставим задачу вернуться на подиум. Нам придётся конкурировать с ПСЖ, "Лионом", "Марселем", "Бордо", "Лиллем"… Но я уверен, что мы сможем разыграть карту, что мы способны играть лучше, и мы сделаем всё возможное, чтобы вернуться в призёры, — сказал вице-президент клуба Олег Петров.

Первый, пока скорее психологический шаг на пути к возвращению на вершину "Монако" уже сделал. Клуб выиграл Phillip Plein Cup — предсезонный турнир из одного матча с нестандартным кубком в виде черепа за победу.

— Не подвели этот город, — подписал Головин фото с трофеем, и сам он снова сделал всё возможное. Решающий гол "Монако" забил как раз после перехвата в центре поля, который организовал игрок сборной России.

🔙📽️ Le but ⚽️ de @FALCAO qui donne la victoire aux Rouge & Blanc face à la Sampdoria 👊



🔴⚪️ #PhilippPleinCup 🏆 pic.twitter.com/mnJAZLX3Uq — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 3, 2019

Трофей, конечно, предсезонный, но очень важный и для клуба, и для игрока. "Монако" ничего не выигрывал после завоевания чемпионства в сезоне 2016/2017, Головин последний раз держал трофей в 2016-м, когда ЦСКА выиграл РПЛ. Это первое достижение Головина в Европе и определённо не последнее. Теперь пора биться за настоящие кубки. Первый матч нового сезона Лиги-1 уже на носу: 9 августа, 21:45, "Монако" — "Лион".