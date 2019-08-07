Агент Малкома развеял слухи о продаже игрока из-за расизма

По словам представителя футболиста, новичок "Зенита" счастлив в Санкт-Петербурге.

Агент бразильского новичка "Зенита" Малкома высказался о "расистском" скандале, который возник после матча с "Краснодаром". Представитель футболиста заверил, что слухи не являются правдивыми и речи о продаже игрока в другую команду не идёт.

— Никто не заметил баннер в тот момент. Малком даже аплодировал. Мы не видели никакого расистского поведения. Только тогда, когда прочитали это в прессе. Информация о том, что Малком может быть продан в зимнее трансферное окно, — это абсолютная ложь. Он очень счастлив и был хорошо принят. В команде есть другие темнокожие игроки, включая бразильца Дугласа Сантоса, и у них никогда не было проблем с расизмом. То же самое можно сказать и о Вильмаре Барриосе, — заявил Луис Фернандо Гарсия в интервью 20 minutes.

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