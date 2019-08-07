Тренера сборной России по волейболу обвинили в расизме из-за "узких глаз"

Один из членов штаба бурно выражал радость после победы в важном матче квалификации Токио-2020.

Помощник главного тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато неоднозначно отпраздновал победу над Южной Кореей в квалификации к Олимпийским играм в Токио. Итальянец двумя пальцами изобразил "узкие глаза", что вызвало резкую реакцию в азиатской стране.

S. Korean volleyball body to file complaint over Russian coach's racist gesture https://t.co/09IlIeGOGi — Yonhap News Agency (@YonhapNews) August 7, 2019

— Мы отправим жалобы в Международную федерацию волейбола (FIVB) и Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ), чтобы они оценили этот жест. Мы хотим, чтобы подобного больше не повторилось. Но пока не знаем, можно ли добиться наказания за подобный жест, — заявили в Корейской федерации волейбола.

Российские коллеги уже отреагировали на ситуацию, заявив, что жест тренера никак не связан с расизмом.

— Зная Серджио Бузато, это не было никаким образом расистским жестом, это больше означало, как мне кажется, что перед нами открылась дорога в Токио на Олимпиаду-2020. Но это сто процентов не расистский жест, — заявила пресс-секретарь Всероссийской федерации волейбола Ирина Золотова в интервью news.ru.

Напомним, что недавно СМИ обвиняли в расизме болельщиков футбольного клуба "Зенит" из-за баннера с текстом "Спасибо руководству за верность традициям". Подобные материалы английских журналистов осудили даже местные блогеры, а сам "пострадавший" футболист Малком через своего агента дал понять, что не заметил расизма, счастлив в Санкт-Петербурге и не хочет уезжать.