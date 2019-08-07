Брата Азара арестовали за езду со скоростью 240 км/ч

Родственника знаменитого футболиста лишили водительских прав, он извинился в соцсетях.

Одного из братьев футболиста "Реала" Эдена Азара арестовали за превышение скорости в Бельгии. На спидометре автомобиля 24-летнего Килиана Азара красовалось число 240 километров в час. Как сообщает издание Lesoir, нарушителя тут же взяли под арест и лишили прав.

— Я допустил ошибку, которая чуть не стала непоправимой. Я поставил свою жизнь под угрозу и чуть не подверг людей вокруг меня опасности. Поэтому я бы хотел извиниться. Я посетил центр жертв ДТП и осознал, что на дороге нужно быть осторожным. Учитывая мою профессию, я должен быть примером для окружающих, поэтому прошу прощения, — обратился Азар к своим подписчикам в "Инстаграме".

Килиан — один из трёх братьев Эдена Азара. Старший из них, Торган, выступает за дортмундскую "Боруссию", а младший играет в молодёжной академии бельгийского клуба "Тюбиз". Килиан защищает цвета "Серкль Брюгге", а Эден этим летом перешёл из "Челси" в мадридский "Реал".