Команда Кокорина и Мамаева нашла серьёзного соперника для матча в колонии

Осуждённые футболисты примут участие в закрытом матче против белгородского клуба "Салют".

Белгородский футбольный клуб "Салют" заявил о проведении товарищеского матча с командой исправительной колонии № 4 "Золотой лев", за которую выступают Александр Кокорин и Павел Мамаев. Игра состоится на территории исправительного учреждения в городе Алексеевка Белгородской области.

При этом за день до этого матча футболистам "Салюта" предстоит провести игру в рамках Олимп-Первенства ФНЛ, где белгородцы занимают третье место в группе "Центр". Несмотря на то что матч с "Золотым львом" будет закрытым для зрителей, его можно будет увидеть в записи.

— Транслировать будут только в записи. Направлена идея на популяризацию футбола. Идея пришла президенту клуба, колония поддержала, администрация города тоже. Вот так всё срослось, спонтанно получилось, но очень быстро нас поддержали, — пояснили Лайфу представители ФК "Салют Белгород".

"Салют" — профессиональный футбольный клуб из Белгорода, основанный в 1960 году. Команда переживала несколько преобразований и не может похвастаться большими победами. Однако она не всегда выступала в низших лигах. Например, в 2009 году "Салют" стал седьмым в ФНЛ — втором по значимости дивизионе российского футбола, где сейчас выступают "Химки", "Томь", "Чертаново" и московское "Торпедо".

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 17 и 18 месяцев колонии общего режима соответственно.

Сейчас футболисты ищут плюсы в условиях нахождения за решёткой и надеются на условно-досрочное освобождение.