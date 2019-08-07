СКА разгромил "Локомотив" на турнире в Сочи

Санкт-петербургский СКА одержал первую победу на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Подопечные Алексея Кудашова со счётом 4:0 были сильнее ярославского "Локомотива".
Армейцы в первом периоде, играя в меньшинстве, открыли счёт — отличился Евгений Кетов. Во втором отрезке игры ещё три шайбы побывали в воротах ярославцев, по голу забили Владимир Ткачев, Александр Барабанов и Максим Карпов. В третьем периоде зрители голов не увидели. СКА уверенно довёл матч до победы, одержав первую победу под руководством Алексея Кудашова.
Sochi Hockey Open
"Локомотив" Ярославль — СКА Санкт-Петербург — 0:4 (0:1; 0:3; 0:0)