"Сочи" обыграл "Авангард" и стал победителем турнира Sochi Hockey Open

Хоккейный клуб "Сочи" стал победителем предсезонного турнира Sochi Hockey Open. В последнем своём матче хозяева турнира со счётом 3:1 победили омский "Авангард".

Дублем в составе сочинцев отметился Илья Крикунов. Нападающий открыл счёт в первом периоде, а во втором — увеличил преимущество своей команды. В начале третьего периода Валентин Пьянов сократил отставание "ястребов", однако за четыре минуты до конца основного времени матча Денис Александров установил окончательный счёт — 3:1.

Таким образом, "леопарды" одержали четвёртую победу подряд и выиграли домашний турнир. "Авангард" потерпел третье поражение в трёх матчах. Завтра, восьмого августа, омичи сразятся с питерскими армейцами.

Sochi Hockey Open

"Сочи" — "Авангард" Омск — 3:1 (1:0; 1:0; 1:1)

СКА разгромил "Локомотив" на турнире в Сочи