"Сочи" обыграл "Авангард" и стал победителем турнира Sochi Hockey Open

Дублем в составе сочинцев отметился Илья Крикунов. Нападающий открыл счёт в первом периоде, а во втором — увеличил преимущество своей команды. В начале третьего периода Валентин Пьянов сократил отставание "ястребов", однако за четыре минуты до конца основного времени матча Денис Александров установил окончательный счёт — 3:1.
Таким образом, "леопарды" одержали четвёртую победу подряд и выиграли домашний турнир. "Авангард" потерпел третье поражение в трёх матчах. Завтра, восьмого августа, омичи сразятся с питерскими армейцами.
Sochi Hockey Open
"Сочи" — "Авангард" Омск — 3:1 (1:0; 1:0; 1:1)