"Краснодар" пропустил гол на предпоследней минуте дебютного матча Лиги чемпионов

Когда казалось, что первая встреча с "Порту" завершится со счётом 0:0, Сержиу Оливейра идеально исполнил штрафной удар.

Образованный в 2008 году ФК "Краснодар" спустя 11 лет своего существования добрался до Лиги чемпионов. Пока речи не идёт о групповом этапе, однако даже третий этап квалификации — это большой успех для клуба и города. Соперник для дебюта попался более чем жёсткий — матёрый португальский "Порту".

"Быки" большую часть дебютного матча никак не могли начать играть в свою игру. "Порту" больше владел мячом, больше бил, да и в целом смотрелся активнее своего российского соперника, хотя для португальцев это была первая игра сезона, в то время как в РПЛ позади уже четыре тура.

Тем не менее краснодарцам удавалось сдерживать атаки "драконов", а в те моменты, когда ничего уже не могло спасти "быков", гости били мимо ворот. Однако в решающий момент им всё же удалось попасть в створ. На 89-й минуте Сержиу Оливейра идеально исполнил штрафной удар, а голкиперу Матвею Сафонову помешал прыгнуть за мячом его же собственный партнёр по команде Урош Спаич — 0:1. А этот злополучный штрафной для "Порту" заработал старый знакомый "Краснодара" Зе Луиш, который только-только ушёл из московского "Спартака".

В оставшиеся минуты "Краснодар" попытался организовать навал на ворота соперника, но даже вышедший на поле джокер клуба Магомед-Шапи Сулейманов не сумел помочь "быкам" организовать хотя бы один гол в этом матче.

Лига чемпионов, третий квалификационный раунд.

Первый матч.

"Краснодар" — "Порту" — 0:1.

Гол: Оливейра 89' (0:1).