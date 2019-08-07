Защитник "Краснодара" помешал вратарю отбить удар со штрафного в игре с "Порту"

Пропущенный гол в итоге стал для краснодарского клуба фатальным, "быки" уступили 0:1.

Ключевой эпизод матча квалификации Лиги чемпионов случился на 89-й минуте, когда "Порту" получил право на штрафной удар. Защитник "Краснодара" Урош Спаич полетел в сторону ворот, чтобы помочь вратарю справиться с угрозой, однако в итоге только помешал Матвею Сафонову прыгнуть за мячом, что привело к пропущенному голу.

На повторе можно разглядеть, как Сафонов готовится к прыжку в сторону мяча, но в последний момент останавливается, видя, что в тот угол стремится игрок обороны.

При этом подобный трюк защитник и вратарь проделывали в последнем матче РПЛ против "Зенита", но тогда Спаич выбил мяч — и гола не состоялось.

Из-за этого пропущенного гола "Краснодар" в итоге уступил "Порту" со счётом 0:1 и осложнил себе задачу прохода в финальный раунд квалификации дебютной для себя Лиги чемпионов.

"Краснодар" пропустил гол на предпоследней минуте дебютного матча Лиги чемпионов