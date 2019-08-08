ЦСКА отказался продавать Чалова английскому клубу

Как сообщил известный британский журналист Алан Никсон у себя в твиттере, московский ЦСКА отказался продавать своего нападающего Фёдора Чалова и отклонил предложение "Кристал Пэласа".
Crystal Palace. Massive bid for Chalov turned down. Record levels. Surely can’t lose Zaha in the circumstances ...— Alan Nixon (@reluctantnicko) August 8, 2019
По информации ряда СМИ, за российского форварда англичане предложили 25 миллионов евро, но руководство красно-синих хочет продавать его не ниже 30 миллионов.
Отметим, что трансферное окно в Англии закроется уже сегодня.