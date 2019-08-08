ЦСКА отказался продавать Чалова английскому клубу

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Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Лучший бомбардир чемпионата России прошлого сезона предстоящий сезон всё-таки проведёт в стане армейцев.

Как сообщил известный британский журналист Алан Никсон у себя в твиттере, московский ЦСКА отказался продавать своего нападающего Фёдора Чалова и отклонил предложение "Кристал Пэласа".

По информации ряда СМИ, за российского форварда англичане предложили 25 миллионов евро, но руководство красно-синих хочет продавать его не ниже 30 миллионов.

Отметим, что трансферное окно в Англии закроется уже сегодня.

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