Панов: "Спартак" выглядит не так хорошо, как хотелось бы

Бывший футболист швейцарской "Лозанны" и болельщик "Спартака" Александр Панов уверен, что соперник красно-белых в Лиге Европы навяжет хорошую борьбу.

Футбольный эксперт Александр Панов подробнее рассказал о сопернике "Спартака" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

— "Спартак" выглядит не так хорошо, как хотелось бы, но приобретаются достаточно квалифицированные футболисты. Новый генеральный директор "Спартака" Томас Цорн всё правильно делает, но сразу ничего не бывает. Тем же Шюррле и Тилю требуется время, — сказал он в интервью "Советскому спорту". —"Тун" же редко попадает даже в Лигу Европы, команда там сейчас только строится. Костяк команды достаточно молодой, как и в "Спартаке", ребят с опытом мало. При этом дома команда демонстрирует высокую результативность. Они выглядят неплохо впереди, но вот в обороне там есть проблемы.

Также Панов ставит 60 на 40 процентов на проход "Спартака" в следующий раунд.

Швейцарский карлик. Что за соперник ждёт "Спартак" в Лиге Европы?

Отметим, что матч "Тун" — "Спартак" состоится сегодня, 8 августа. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.