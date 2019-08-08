Стогниенко рассказал Лайфу, будет ли Уткин работать в его редакции

По словам шеф-редактора "Окко спорт", ведущий "Футбольного клуба" всё же будет связан с АПЛ.

Возвращение Василия Уткина к комментаторской работе — весьма обсуждаемый вопрос в футбольно-журналистской среде, и он стал особенно актуален после появления интернет-платформы "Окко спорт", которая приобрела права на показ английской Премьер-лиги. Новая редакция, которую возглавил Владимир Стогниенко, объявляла комментаторов один за другим, однако Уткина среди них не было. Сегодня же сам Уткин на своём ютуб-канале сделал заявление о сотрудничестве с "Окко".

— С ближайшего понедельника на моём канале будет выходить специальная программа про английский чемпионат. Там будут обзоры с большим количеством видео, которые мы будем делать совместно с каналом "Окко спорт". Я поклонник платного телевидения, я всегда на нём работал, поэтому я хочу поучаствовать в продвижении этого проекта в этом сезоне как автор этой программы, — сказал Уткин.

Однако сегодня же на пресс-конференции, посвящённой запуску "Окко спорт" и старту АПЛ, Владимир Стогниенко рассказал, что договориться с Уткиным о комментировании матчей не удалось.

— С Васей мы живём недалеко, иногда вместе пьём кофе. К сожалению, что касается комментариев, мы договориться пока не смогли. Но мы не ссорились, находимся в прекрасных отношениях, и, может быть, когда-нибудь договоримся, — сказал Стогниенко.

В приватной беседе с Лайфом Стогниенко уточнил, что Уткин действительно будет сотрудничать с "Окко", но не как комментатор, а это уже не ответственность самого шеф-редактора Стогниенко. Тем не менее он не теряет надежды уговорить Уткина на работу именно в качестве комментатора. Сейчас в штате "Окко спорт" шесть комментаторов, ещё примерно столько же человек редакция планирует привлекать в качестве внештатных сотрудников.

Уткин в последний раз комментировал матч на ТВ во время чемпионата мира в России. Однако игра Испания — Португалия стала как первой, так и одновременно последней для него на Первом канале. После этого канал и журналист прекратили сотрудничество, причины так и не были оглашены.

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