Всевидящее "Окко". Rambler запускает английскую машину футбола за €21 млн

9 августа — это не только дата старта нового сезона АПЛ, но и день запуска нового для России сервиса "Окко спорт", который и будет показывать английский футбол в нашей стране. Перед запуском платформы в Rambler Group раскрыли все аспекты работы "Окко" в России.

О появлении нового игрока на спортивно-вещательном рынке России стало известно в апреле 2019 года. "Матч ТВ", который был монополистом, неожиданно сдал свои позиции. Как писал "Коммерсант", главный спортивный телеканал страны планировал снизить стоимость прав с 6,5 млн евро до 5,5, расчитывая на отсутствие конкурентов. Однако конкурент в лице Rambler Group не только появился, но и сделал британцам более вкусное предложение — семь миллионов евро за сезон, и в итоге получил контракт на три сезона.

Официально в компании Rambler эти цифры не подтверждают, просто потому, что не могут, но дают недвусмысленный намёк: они весьма близки к реальности. То есть компания выложила 21 миллион евро, чтобы стать эксклюзивным бродкастером АПЛ на территории России до сезона 2011/2022. И пока многие эксперты рассуждали на тему, готов ли российский потребитель поспособствовать окупаемости проекта, Rambler заключил контракт с букмекерской компанией "Олимп" на сумму... да-да, как раз на ту же самую сумму (18–22 млн евро, по данным того же "Коммерсанта").

В итоге получается, что Rambler, даже не проведя ни одной трансляции, уже полностью окупил затраты на права на три ближайших сезона. Этот грубый подсчёт, конечно, не учитывает затраты на оборудование и человеческие ресурсы, однако даже управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян на пресс-конференции, посвящённой старту сезона АПЛ на "Окко спорт" отметил, что по итогам первого года проект уже должен выйти в плюс. С контентной же точки зрения у "Окко" одна цель — дать пользователям такой продукт, которого они ещё не видели.

Цель "Окко" — 3–4 млн подписчиков в год Ежемесячная аудитория "Окко" — 2,3 млн человек. Потенциальная аудитория АПЛ — 12–18 млн человек Фото © instagram/okko.sport

По данным исследовательской компании Mediascope, занимающейся подсчётом аудитории медиа, ни одна из футбольных лиг, даже российская, на телеканале "Матч ТВ", которому в прошлом сезоне принадлежали на них права, не могла похвастаться миллионной аудиторией. Счёт, скорее, шёл на тысячи.

Однако руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович уверен, что 12–18 млн — это не просто заинтересованные в просмотре АПЛ люди, а действительно качественная аудитория, у которой есть запрос на просмотр не только самих матчей, но и сопутствующего контента, что и собирается предложить "Окко" своим подписчикам.

Что "Окко" предлагает своим подписчикам в течение сезона? 380 матчей АПЛ

матчей АПЛ 200 авторских программ

авторских программ ~1000 единиц локализованного контента

единиц локализованного контента ~3000 единиц контента для редакций Rambler Group Фото © twitter / Okko Спорт

Как рассказал шеф-редактор "Окко спорта" Владимир Стогниенко, пользователям сервиса будет доступен контент и возможности, которых прежде не было:

трансляции избранных матчей с места событий;

возможность выбора комментатора на самых статусных трансляциях;

просмотр игры с интершумом без комментатора;

показ топовых игр в кинотеатрах;

возможность просмотра двух игр параллельно на разных устройствах;

опция отключения показа счёта одновременно идущих матчей для сохранения интриги.

Как добавил заместитель шеф-редактора "Окко спорта" Роман Гутцайт, впервые в России будут показаны все десять матчей тура, трансляции будут начинаться за час до игры, чтобы зрители могли посмотреть приезд команд на стадион, услышать предматчевые интервью тренеров и игроков. Сами трансляции будут доступны в записи в течение семи дней после окончания игры.

"Окко спорт" собирается победить в России пиратскую культуру потребления контента, поэтому намеревается яростно бороться со всеми возможными нарушениями. По словам Михаила Гершковича, в Rambler Group разработали специальную систему защиты эксклюзивного контента, и если кто-то будет распространять его незаконно, то так или иначе будет пойман, потому что, чтобы нелегально дистрибутировать трансляции "Окко", ему придётся быть подписчиком сервиса. Наказание в случае с физическими лицам может доходить до уголовной ответственности. К слову, об ограничениях: даже являясь подписчиков "Окко", воспользоваться сервисом за пределами России не получится: АПЛ продаёт права на трансляции матчей эксклюзивно на отдельную страну, так что жителям стран СНГ, например, останется надеяться на местных вещателей.

При этом Гершкович уточнил, что "Окко" не собирается закрываться ото всех и устраивать суды с каждым, кто захочет распространить контент, связанный с АПЛ. Главным дистрибьютором сопутствующих материалов станут порталы, принадлежащие Rambler&Co: порталы Lenta.ru, "Газета.ру", "Афиша" и "Чемпионат.com", а также площадки компании в социальных сетях. Не отказывается Rambler и от других сайтов, которым достаточно обратиться за embed-кодом. Rambler же за счёт такого распространения контента планирует зарабатывать на рекламе, что, согласно планам, составит 5–7% доходов. При этом в данном случае речь о размещении на сторонних порталах всевозможных обзоров и хайлайтов, сами же трансляции как главный актив останутся эксклюзивно на "Окко".

В случае с тратами на права, которые для "Окко" окупились за счёт сделки с БК "Олимп", возникает вопрос, зачем это нужно самому букмекеру. Директор по развитию БК "Олимп" Константин Гусев объяснил, что сотрудничество с Rambler станет многоуровневым. Во-первых, клиенты "Олимпа" смогут смотреть матчи АПЛ в приложении самого букмекера, однако сам механизм, который, по идее, не должен обесценивать смысл подписки на "Окко", стороны пока не раскрыли.

Зачем "Окко" "Олимпу"? Трансляции в приложении

Показы АПЛ в барах

Организация фан-зон в парках Фото © bookmaker-ratings.ru

Ещё один глобальный план "Олимпа" — сотрудничество с заведениями сегмента HoReCa. Схема будет такой: любой бар или ресторан может обратиться к букмекеру за правами на трансляции матчей АПЛ, а взамен "Олимп" будет использовать их площадку для проведения имиджевых мероприятий, поскольку своих точек у БК нет, она принимает ставки только в Интернете.

При этом хозяин спортивного паба не сможет просто купить подписку самостоятельно, а затем демонстрировать её гостям заведения — это будет считаться нарушением правил, ведь подписка предполагает только частное использование сервиса "Окко", а не публичное распространение его контента. В настоящий момент "Олимп" подключил к АПЛ уже 150 баров в российских городах-миллионниках, в глобальных планах — даже создание фан-зоны на территории парков, как это было, например, во время чемпионата мира 2018 года.

Действующая стоимость подписки на "Окко" Сезон — 3990 рублей

Месяц — 549 рублей

День — 199 рублей

Недельный пробный период — 1 рубль Фото © instagram/okko.sport

Василия Уткина и Юрия Розанова в штате комментаторов "Окко спорта" пока нет, но шеф-редактор Владимир Стогниенко не исключил их присоединения к команде в будущем. Действующий штат комментаторов состоит из шести человек:

Владимир Стогниенко; Роман Гутцайт; Кирилл Дементьев; Александр Елагин; Денис Алхазов; Филипп Кудрявцев.

Примерно такое же количество комментаторов "Окко" планирует привлекать на внештатной основе. Услышать их, а также оценить Full HD картинку матчей АПЛ можно уже сегодня.

"Окко" для Англии, "Матч ТВ" для России. Сколько стоит футбол и где его смотреть