Актёр Назаров написал песню про незабитый пенальти новичка "Спартака"

По "Туну", по упрямому "Туну",
Где из пластмассы изумрудный газон,
Вы натянули душ болельщицких струны,
Я сердцем слышу их тугой перезвон.
Вы отчаянно бились, до последнего вздоха,
Отступив — выпрямлялись, как былинный "Спартак".
Если Шюррле промазал — это даже неплохо,
Значит, будет усердно исправлять свой косяк.
По "Туну", по настырному "Туну",
Что затерялся в невысоких горах,
Мы научились брать за жабры фортуну
И начинаем побеждать на зубах, — спел Назаров.
Напомним, что "Спартак" победил на выезде швейцарский "Тун" со счётом 3:2. Во втором тайме чемпион мира из Германии Андре Шюррле при счёте 2:2 не смог реализовать пенальти.