Актёр Назаров написал песню про незабитый пенальти новичка "Спартака"

6

Фото © Олег Бухарев / ТАСС

Звезда сериала "Кухня", давний болельщик московского "Спартака" Дмитрий Назаров опубликовал в "Инстаграме" короткую песню собственного сочинения, которую посвятил трудной победе его любимой команды над "Туном" в Лиге Европы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#фксм

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

По "Туну", по упрямому "Туну",

Где из пластмассы изумрудный газон,

Вы натянули душ болельщицких струны,

Я сердцем слышу их тугой перезвон.

Вы отчаянно бились, до последнего вздоха,

Отступив — выпрямлялись, как былинный "Спартак".

Если Шюррле промазал — это даже неплохо,

Значит, будет усердно исправлять свой косяк.

По "Туну", по настырному "Туну",

Что затерялся в невысоких горах,

Мы научились брать за жабры фортуну

И начинаем побеждать на зубах, — спел Назаров.

Напомним, что "Спартак" победил на выезде швейцарский "Тун" со счётом 3:2. Во втором тайме чемпион мира из Германии Андре Шюррле при счёте 2:2 не смог реализовать пенальти.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×