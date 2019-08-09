Михаила Мохнаткина отправили в нокаут на 48-й секунде боя на турнире PFL

Сегодня утром, 9 августа, в Нью-Джерси, США, прошёл очередной этап регулярного сезона Professional Fighters League. На этот раз зрители увидели в действии представителей полутяжёлого и тяжёлого дивизионов, проведших в борьбе за 1 000 000 долларов вторые поединки группового этапа. В прошедшем ивенте приняли участие сразу восемь представителей российского ММА.

Боец легчайшей весовой категории (61,2 кг) Омар Нурмагомедов (11-0-0) в отличие от своих соотечественников не является участником розыгрыша Гран-при, так как в данном дивизионе он попросту не проводится. Кузен чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова вышел на рейтинговый поединок против бразильского атлета Сайдемара Хонорио (13-7-0). Бой продлился все отведённые регламентом три раунда, по итогам которых лучшим оказался Нурмагомедов, одержавший победу единогласным решением судей.

В тяжёлой весовой категории Денис Гольцов (24-5-0) одержал вновь досрочную победу, на этот раз удушающим приёмом "Иезекиль" над Келвином Тиллером (11-3-0).

Непобеждённый Али Исаев (6-0-0) одолел по очкам Карла Семанутафа и вместе с Гольцовым отправился в четвертьфинал. Противником Дениса станет колоритный японский боец, чемпион Олимпийских игр — 2008 по дзюдо Сатоши Ишии (22-9-1), прекрасно известный в России по поединкам с Фёдором Емельяненко и Иваном Штырковым.

Исаев встретится с Келвином Тиллером, который, несмотря на поражение Гольцову, всё же попал в четвертьфинал. В случае успеха обоих россиян пути Али и Дениса пересекутся в полуфинале.

В полутяжёлом весе по итогам двух поединков группового этапа единственным из россиян, не сумевшим отобраться в плей-офф, стал чемпион мира по боевому самбо, экс-претендент на титул чемпиона Fight Nights Global Михаил Мохнаткин (11-5-2). Примечательно, что оба поединка Михаил в PFL провёл против соотечественников. После поражения Рашиду Юсупову в первом бою Мохнаткину необходимо было побеждать у Максима Гришина (30-7-1), но опытный Максимус из бойцовского клуба "Ахмат" поставил крест на надеждах петербуржца претендовать на 1 000 000 долларов, нокаутировав Михаила правым джебом уже на 48-й секунде.

В ещё одном российском дерби встретились ветераны М-1 Рашид Юсупов (11-2-0) и Виктор Немков (28-7-0). Для бойцов этот поединок в США стал рематчем: спортсмены уже встречались между собой в мае 2016 года в бою за пояс М-1, и тогда победу раздельным решением по итогам пяти раундов одержал махачкалинец. Как и ожидалось, поединок вновь оказался очень равным, но на этот раз победу раздельным решением отпраздновал представитель команды Фёдора Емельяненко.

40-летний Бозигит Атаев (20-4-0), несмотря на поражение техническим нокаутом Эмильяно Сорди, стал четвёртым россиянином, получившим право выступить в стадии плей-офф. Соперником дагестанского Волка за выход в полуфинал станет Виктор Немков.

Рашид Юсупов встретится в четвертьфинале с опытнейшим бразильским грепплером Винни Магальяешем (19-11-0), а Максим Гришин схлестнётся с Джорданом Джонсоном (11-1-0), для которого поединок с Максимусом станет возможностью взять реванш за единственное поражение в своей карьере. В случае побед Юсупова и Гришина в предстоящих поединках они встретятся между собой в полуфинале.