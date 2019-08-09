Реванш года в UFC: Валентина Шевченко поквитается с участницей войны в Ираке

В предстоящий уик-энд в столице Уругвая Монтевидео состоится турнир UFC Fight Night 156, который возглавит женский титульный поединок в весе "мухи" между действующей обладательницей пояса Валентиной Шевченко и претенденткой Лиз Кармуш. Также в ивенте примет участие непобеждённый российский боец, экс-чемпион М-1 Алексей Кунченко.

Валентина Шевченко (17-3-0) находится на данный момент в лучшей своей ментальной и физической форме, разнося в щепки недавно созданный дивизион до 56,7 кг. Выиграв впервые пояс в поединке с Присциллой Кашейрой, Пуля дважды отстояла его в боях против Йоанны Енджейчик и Джессики Ай.

35-летняя Лиз Кармуш (13-6-0) дебютировала в UFC в феврале 2013 года, встретившись с беспощадной на тот момент Рондой Роузи. Роузи предсказуемо победила, оформив фирменный армбар за десять секунд до окончания первого раунда. Впоследствии Лиз провела ещё восемь поединков, заработав рекорд 5-3. В двух последних выступлениях представительница нетрадиционной сексуальной ориентации, экс-морпех и участница боевых действий в Ираке взяла верх над Дженнифер Майа и Люси Пудиловой.

Но дали статус претендентки № 1 Лиз явно не по причине этих двух побед, а благодаря предыстории... В далёком уже 2010 году американка и Валентина столкнулись друг с другом в рамках бойцовского шоу С3 Fights в Оклахоме. Поединок был остановлен врачом во втором раунде, а победителем была признана Кармуш. Это поражение стало первым в карьере Шевченко, а Girl-Rilla по-прежнему остаётся одной из двух женщин на планете, когда-либо побеждавших Пулю в ММА. Примечательно, но в смешанных единоборствах Валентину побеждали только представительницы "секс-меньшинства"...

Уроженка Киргизии несомненный фаворит в предстоящем сражении, и в случае победы фанатов женских смешанных единоборств со стопроцентной долей вероятности будет ждать третий поединок Шевченко и Аманды Нунис. В какой весовой категории он пройдёт на этот раз, сказать сложно, но, судя по всему, грозная бразильянка не прочь стать первым человеком в истории UFC, завоевавшим пояса в трёх разных дивизионах.

В андеркарде турнира в Монтевидео свой третий поединок в "восьмиугольнике" проведёт непобеждённый Алексей Кунченко (20-0-0). Следует отдать должное сибирскому спортсмену: в UFC он бьётся только с именитыми соперниками. Выиграв у некогда грозных Тиагу Алвеса и Юсина Оками, на этот раз Алексей выйдет в клетку против статусного джитсера Гилберта Бёрнса.