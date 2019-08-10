Футболист "Тамбова" вышел на замену и забил спустя 20 секунд гол

Футбольный клуб "Оренбург" и дебютант Российской премьер-лиги "Тамбов", который на последних минутах остался в меньшинстве, сыграли вничью — 2:2.
Открыл счёт в этом матче Седрик Гогуа из "Тамбова" на 26-й минуте, а второй гол записал на себя Хасан Мамтов. Интересно, что вышел на поле он всего за 20 секунд до гола.
Правда, команда Владимира Федотова не сдалась и благодаря усилиям Джоэля Фамейе сравняла счёт — 2:2. Примечательно, что форварду понадобилось всего четыре минуты после выхода на замену, чтобы отличиться. Можно сделать вывод, что замены обоих тренеров сыграли.
"Оренбург" и "Тамбов" заработали по одному очку, для хозяев поля это первый балл в сезоне.
РПЛ. 5-й тур.
"Оренбург" — "Тамбов" — 2:2.
Голы: Гогуа 26' (0:1), Мамтов 68' (0:2), Фамейе 70' (1:2), Фамейе 79' (2:2).