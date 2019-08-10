"Зенит" в большинстве победил в Москве "Динамо"

Действующие чемпионы страны пока не знают поражений в новом сезоне чемпионата России по футболу. На этот раз команда с берегов Невы победила "Динамо".

"Зенит" с первых минут бросился в атаку, поэтому гол не заставил себя ждать. На 10-й минуте Артём Дзюба с передачи Сердара Азмуна открыл счёт. В голевом эпизоде травму получил голкипер "Динамо" Антон Шунин, которая не дала ему продолжить матч. Его заменил молодой Игорь Лещук.

Овечкин нанёс первый удар по мячу в матче "Динамо" и "Зенита" — видео

Второй тайм остался за хозяевами поля. Они больше владели мячом, пытались поразить ворота голкипера сборной России Андрея Лунёва, играя иногда слишком грубо. Так был удалён Артур Юсупов.

Матч "Динамо" — "Зенит" был прерван из-за выбежавшего фаната

Забить динамовцам не удалось, несмотря на старания, а вот "Зенит" в самой концовке сделал счёт на табло 2:0. На этот раз отличился Магомед Оздоев.

Команда Сергея Семака зарабатывает в Москве три очка и продолжает оставаться единоличным лидером турнирной таблицы. У подопечных Дмитрия Хохлова всего пять очков и 11-е место.

РПЛ. 5-й тур.

"Динамо" — "Зенит" — 0:2.

Голы: Дзюба 10' (0:1), Оздоев 88' (0:2).