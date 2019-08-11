Трилогия с Нунис неизбежна: Шевченко сделала ещё один шаг навстречу Львице

Обладательница чемпионского пояса UFC в весовой категории до 56,7 кг Валентина Шевченко подтвердила свой статус, одолев по итогам пяти раундов топовую претендентку Лиз Кармуш на прошедшем этой ночью в Уругвае турнире UFC Fight Night 156.

Как сообщал Лайф ранее, пути Шевченко (18-3-0) и Кармуш (13-7-0) однажды уже пересеклись: в 2010 году американская спортсменка с военным прошлым нанесла Пуле первое в её карьере поражение. Спустя почти 10 лет Валентина в статусе одной из самых главных звёзд UFC получила возможность взять у Girl-Rilla реванш.

Как и ожидали специалисты и поклонники смешанных единоборств, выступающая под флагом Кыргызстана спортсменка оказалась на голову сильнее своей соперницы, установив новый рекорд UFC: за 25 минут титульного поединка Шевченко пропустила всего лишь один удар в голову. Ранее рекорд в этом показателе принадлежал легендарному Жоржу Сен-Пьеру, который в марте 2010-го в бою с Дэном Харди пропустил три удара.

Несмотря на колоссальное преимущество во всех аспектах поединка, Пуля всё же не смогла закончить выступление досрочно, доведя бой до судейского решения. В каждом из пяти раундов все трое судей признали победительницей действующую чемпионку, общий счёт составил 50:45.

Что касается Кармуш, то со своей основной задачей — выстоять до конца — Лиз прекрасно справилась, подтвердив реноме очень крепкой и волевой спортсменки.

Очередная уверенная победа Валентины в дивизионе вновь обнажила вопрос оппозиции — чемпионке фактически действительно пока не с кем драться. Единственный равный оппонент Пули в UFC — Аманда Нунис. Но девушки не могут до бесконечности состязаться друг с другом. Впрочем, теоретически историю их противостояния можно довести до пяти встреч, но для этого Шевченко необходимо для начала отыграться в счёте 0:2...

В ко-мейн ивенте бразильский проспект полусреднего веса Висенте Люке (17-6-1) продолжил свой победный ход, одержав шестую подряд победу в UFC, одолев на этот раз раздельным решением отчаянного "рубаку" Майка Перри (13-5-0) по прозвищу Платинум, "пожертвовавшего" на этот раз своим носом...

В андеркарде уругвайского ивента свой третий поединок в сильнейшей организации

провёл экс-чемпион М-1 Алексей Кунченко (20-1-0). Увы, для поклонников смешанных единоборств из России доселе непобеждённый сибиряк потерпел в Монтевидео первое в картере поражение, уступив единогласным решением (28:29) бразильскому бойцу Гилберту Бёрнсу. Что ж, "второго Хабиба" пока из Кунченко не получилось. Ему придётся начинать всё с начала...

UFC Fight Night 156

Результаты турнира

Основной кард: