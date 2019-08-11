Самый дорогой игрок "Локо" сумасшедшим ударом "снял паутину" с угла ворот

Железнодорожники у себя дома разгромили "Урал" и взлетели на второе место в турнирной таблице.

Московский "Локомотив" дома камня на камне не оставил от екатеринбургского "Урала". Вице-чемпионы России отправили в ворота гостей четыре безответных мяча, причём усилиями четырёх разных игроков: Фёдора Смолова, Рифата Жемалетдинова, Гжегожа Крыховяка и Алексея Миранчука. Особенно красивым получился гол польского полузащитника, который сейчас является самым дорогим игроком в составе "Локо", его трансферная стоимость — 18 миллионов евро. Крыховяк мощным ударом вколотил мяч прямо в правую девятку. Как говорят в таких случаях, буквально "снял паутину" с угла ворот "Урала".

4:0 — "Локомотив" одерживает разгромную победу и поднимается на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, обходя по дополнительным показателям "Краснодар" и "Арсенал". В этом туре железнодорожников ещё могут опередить "Ростов" и ЦСКА. На первом месте идёт питерский "Зенит".

РПЛ, 5-й тур.

"Локомотив" — "Урал" — 4:0.

Голы: Смолов 17' (1:0), Жемалетдинов 28' (2:0), Крыховяк 76' (3:0), Миранчук Ал. 78' (4:0).