Okko не смог без проблем показать главный матч старта АПЛ

Пользователи онлайн-сервиса жаловались на перебои в работе во время встречи "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Во время матчей первого тура АПЛ на платформе "Okko Спорт" возникали технические трудности и другие ошибки. Сначала гнев фанатов вызвало то, что легендарный гимн "Ливерпуля" You'll Never Walk Alone был прерван рекламой букмекерской конторы "Олимп", за что администрация сервиса принесла извинения в социальных сетях.

❗️ Друзья, мы хотим принести извинения за то, что гимн «Ливерпуля» YNWA был прерван интеграцией наших партнёров. Это произошло по ошибке и больше не повторится. — Okko Спорт (@OkkoSport) August 9, 2019

Затем уже непосредственно технические сложности проявились во время матчей "Лестер" — "Вулверхэмптон", "Ньюкасл" — "Арсенал", а также главного матча тура — "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Юзеры жаловались, что не могли войти в приложение, залогиниться и подключить трансляцию. Уже во время показа картинка периодически долго загружалась, а также присутствовала рассинхронизация звука и видео. Okko признал ошибку, оперативно справился с ней, и большую часть встречи "Ман Юнайтед" с "Челси" зрители смотрели без перебоев.

Друзья, в настоящий момент сервис испытывает технические сложности. Наш отдел разработки в курсе и работает над устранением проблемы.



Сам Сэм Эллардайс желает нам удачи 💪 Мы справимся ✊ pic.twitter.com/j4WvDWFIOF — Okko Спорт (@OkkoSport) August 11, 2019

Сервис намерен предоставить компенсации пользователям, которые не смогли в полной мере насладиться просмотром матчей в этот уик-энд. В какой именно форме, Okko пока не уточнил.

— Друзья, мы знаем, что у части пользователей возникли сложности с доступом к Okko. Мы делаем всё возможное, чтобы решить эту проблему. С пользователями, у которых возникли проблемы с доступом, мы свяжемся в ближайшее время и предоставим компенсацию, — сообщили в "Okko Спорт".

Матч закончился со счётом 4:0 в пользу "красных дьяволов". Маркус Рэшфорд отметился дублем, ещё по одному мячу забили Антони Марсьяль и Дэниел Джеймс.

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