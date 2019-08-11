ФК "Сочи" не забил ни одного гола за 450 минут, но ушёл с последнего места в РПЛ

Сочинцы добились выездной ничьей в матче с одним из фаворитов чемпионата России – московским ЦСКА.

"Сочи" никак не может забить первый гол в РПЛ, и клуб уже относится к этой ситуации с иронией. Перед встречей с ЦСКА на странице команды в"Твиттере" появилась шуточная запись, где сочинцы предлагали своим фанатам угадать, что произойдёт после первого гола команды.

Первый гол в РПЛ. Мы не знаем, когда это случится, но все очень ждём. Что произойдет, если мы увидим его сегодня? Ваши версии?#ЦСКАСочи pic.twitter.com/DLBBAh3JRQ — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) August 11, 2019

Однако в выездной встрече с московским ЦСКА долгожданный дебютный мяч так и не был забит. При этом, что гораздо важнее для сочинцев, им удалось сохранить и свои ворота в неприкосновенности. Результат матча — 0:0, что можно считать для дебютанта успехом, учитывая статус соперника.

Эта ничья позволила "Сочи" набрать второе очко в РПЛ и подняться на предпоследнее место с последнего, где теперь расположился "Оренбург", в пассиве которого четыре поражения в пяти матчах. То есть набранных очков у "Сочи" уже на два больше, чем забитых мячей. Правда, с таким графиком команда вряд ли сможет сохранить прописку в РПЛ, так что забивать рано или поздно всё же придётся.

РПЛ, 5-й тур.

ЦСКА — "Сочи" — 0:0.

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