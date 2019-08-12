Антирекорд Лэмпарда и разгром "Монако" без Головина. Обзор футбольного Евротура

Большой европейский футбол вернулся. Стартовало уже два чемпионата из большой пятёрки: английский и французский. И без града голов и неожиданных результатов не обошлось.

Англия. "Ливерпуль", "Сити" и "Юнайтед" начинают с разгромов

В первом туре АПЛ из десяти матчей сразу пять закончились с разгромными результатами. Своих соперников уничтожили "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Брайтон" и "Бёрнли".

Действующий чемпион добился самой крупной победы. Парни Пепа Гвардиолы забили в ворота "Вест Хэма" целых шесть голов (а могли и штук десять), но засчитали только пять, чего, впрочем, и так хватило с лихвой. Хет-триком отметился Рахим Стерлинг.

"Вест Хэм" — "Манчестер Сити" — 0:5

Вице-чемпион тоже стартовал мощно. "Ливерпуль" дома разделался с "Норвичем". Вот только забили мерсисайдцы на один гол меньше, чем "Сити", и к тому же пропустили в свои ворота. А главный печальный итог для Юргена Клоппа: из-за травмы поле покинул голкипер Алиссон, который теперь не сможет играть за "Ливерпуль" в течение месяца.

"Ливерпуль" — "Норвич" — 4:1

В главном матче тура тоже случился разгром, хотя его тут вряд ли кто-то ждал. "Челси" бодро начал игру с "Манчестер Юнайтед", дважды пробив в штангу по ходу первого тайма. Однако отличиться синие так не смогли, а вот пропустили целую авоську. "Юнайтед" забил с пенальти в первой половине встречи, а затем забил ещё три гола с игры уже во втором тайме. 4:0 — крупнейшее поражение в дебютном матче для тренеров "Челси" с 1978 года. Фрэнк Лэмпард отличился в первой же игре, но явно не так, как ему бы того хотелось.

"Манчестер Юнайтед" — "Челси" — 4:0

Франция. "Монако" ужасно стартует без Головина

Новый сезон для "Монако" обещал стать лучше предыдущего. Однако первый матч словно вернул болельщиков команды к кошмарным воспоминаниям прошлого сезона. Монегаски с треском проиграли "Лиону" — 0:3, заработали ещё и красную карточку и после первого тура расположились уже на привычном для себя последнем месте. Российских болельщиков может обнадёживать разве что отсутствие в этой игре Александра Головина, который "отдыхал" из-за перебора жёлтых карточек. Возможно, с его возвращением в состав и игра преобразится, а пока — тихий ужас.

"Монако" — "Лион" — 0:3

Действующий чемпион ПСЖ в первом матче добился такого же результата, как и "Лион". Парижане не оставили шансов скромному "Ниму", отправив в его ворота три безответных мяча. Справились даже без Неймара, который грезит возвращением в "Барселону". Забивали Кавани, Мбаппе и Ди Мария.

ПСЖ — "Ним" — 3:0

Совсем скоро к Англии и Франции присоединятся и другие европейские футбольные чемпионаты. Немецкая бундеслига и испанская Ла Лига стартуют 16 августа, а итальянская Сериа А — 24 августа.