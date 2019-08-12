Чемпион UFC вызвал на бой Валентину Шевченко

Известный американский боец опубликовал у себя в твиттере видеообращение к девушке, победившей в эти выходные на турнире UFC свою принципиальную соперницу — Лиз Кармуш.

The following is a public service announcement for the supposed flyweight queen Valentina Shevchenko. Signed, Triple C and soon to be The IGC. #bendtheknee @BulletValentina pic.twitter.com/kUQbCnmIWd — Henry Cejudo (@HenryCejudo) August 11, 2019

Боец UFC Генри Сехудо сообщил, что ему во время отдыха стало приходить много сообщений о Валентине Шевченко, которая завоевала титул на турнире в Уругвае.

— Знаете что? Мне завидно, потому что у неё есть золото, а я хочу всё золото! Валентина, у меня для тебя сообщение: я намерен стать первым межгендерным чемпионом мира. Я вызываю тебя на бой! Ты станешь следующей, кто преклонит колени перед тройным чемпионом, — сказал он.

В руководстве UFC на это пока никак не отреагировали.

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