Чемпион UFC вызвал на бой Валентину Шевченко

687

Фото © Twitter / HenryCejudo, © Facebook / Valentina Shevchenko

Известный американский боец опубликовал у себя в твиттере видеообращение к девушке, победившей в эти выходные на турнире UFC свою принципиальную соперницу — Лиз Кармуш.

Боец UFC Генри Сехудо сообщил, что ему во время отдыха стало приходить много сообщений о Валентине Шевченко, которая завоевала титул на турнире в Уругвае.

— Знаете что? Мне завидно, потому что у неё есть золото, а я хочу всё золото! Валентина, у меня для тебя сообщение: я намерен стать первым межгендерным чемпионом мира. Я вызываю тебя на бой! Ты станешь следующей, кто преклонит колени перед тройным чемпионом, — сказал он.

В руководстве UFC на это пока никак не отреагировали.

Трилогия с Нунис неизбежна: Шевченко сделала ещё один шаг навстречу Львице

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×