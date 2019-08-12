Бразилец из "Зенита" Малком допустил возможность выступления за сборную России

22-летний форвард, приехавший из "Барселоны", не заигран за основную сборную Бразилии и теоретически имеет шансы выступить за Россию.

Бразильский футболист "Зенита" Малком ответил на вопрос, смог бы он, как Маринато Гилерьме и Марио Фернандес, получить российское гражданство и выступать за нашу сборную.

— Всякое может случиться. Если сборная Бразилии не будет меня вызывать, а сборная России будет проявлять свой интерес, то всё может быть, — сказал он в интервью "Sport24".

Очередной дорогой Халк? Что за форвард пришёл в "Зенит" из "Барселоны"

Напомним, Малком перешёл в "Зенит" из "Барселоны". Сумма сделки оценивается в 40 миллионов евро без учёта бонусов.