"Локомотив" купил нападающего "Зенита"

В прошлом сезоне Лука Джорджевич выступал за тульский "Арсенал" и забил за него девять голов.

Московский "Локомотив" объявил о переходе нападающего "Зенита" Луки Джорджевича. 25-летний черногорец в прошлом сезоне выступал за тульский "Арсенал" на правах аренды, но в этом ему не нашли место в составе санкт-петербургского клуба. Зато нападающий жизненно нужен "Локомотиву", который испытывает дефицит форвардов.

— Я очень рад присоединиться к такому большому клубу, как "Локомотив". Важно, что здесь меня действительно ждут, в меня верят. Это добавляет сил. Вижу своё будущее в "Локомотиве", — цитирует Джорджевича пресс-служба "Локо".

"Локомотив" и "Зенит" официально не разглашают ни условия перехода форварда, ни срок контракта. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость черногорца в 4 миллиона евро. В прошлом сезоне он забил девять голов и сделал шесть голевых передач за тульский "Арсенал" в матчах чемпионата и Кубка России.