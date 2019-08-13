Ловчев: На фоне Глушакова видно, что новички "Спартака" сильнее

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Фото © Пресс-служба ФК "Ахмат"

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт подвёл итоги матча "Спартака" с "Ахматом" в чемпионате России.

Эксперт Евгений Ловчев остался доволен игрой народной команды в пятом туре чемпионата России.

<p>Эксперт Евгений Ловчев. Фото © ТАСС / Артур Лебедев</p>

— Не помню за последний год столь уверенной игры "Спартака". Нападение играло настолько хорошо, что даже защита стала выглядеть надёжно, — цитирует Ловчева "Советский спорт". — Глушаков же провёл далеко не лучший матч. Несмотря на дружбу с ним, не могу не признать, что природу не обманешь: лучшие его времена уже позади. Он долго не играл, да ещё новая команда. На его фоне стало очевидно, что новички-иностранцы сильнее тех, кто покинул клуб, включая Фернандо и Луиса Адриано.

Напомним, что "Спартак" на выезде победил "Ахмат" со счётом 3:1.

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