Пашков: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина на багаже Квартальнова

Вратарь сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков оценил вклад главного тренера ХК ЦСКА Игоря Никитина в завоевание в минувшем сезоне армейцами Кубка Гагарина.

Эксперт считает, что Кубок Гагарина ЦСКА выиграл во многом благодаря экс-наставнику армейцев Дмитрию Квартальнову, который и заложил фундамент нынешних чемпионов, сформировав эту команду.

— Во-первых, если говорить объективно, в прошедшем сезоне в кадровом плане ЦСКА оказался наголову выше всех соперников в лиге. Тут главное было команде не помешать. Во-вторых, давайте будем справедливыми: Кубок Гагарина армейцы завоевали во многом на багаже Квартальнова, который сформировал эту команду, заложил её фундамент, стиль.

Да, вклад Никитина тоже не нужно недооценивать, он сумел перестроиться, шагнуть в личном плане наверх. Однако как большой тренер он, как мне видится, пока не состоялся. Ему ещё доказывать и доказывать, — передаёт слова Пашкова Russia-Hockey.

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