Жена Мамаева решила помочь обладателю "рук-базук" избежать ампутации

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Фото © Instagram / Alana_Mamaeva

Пока Павел Мамаев отбывает свой срок в колонии № 4 в Белгородской области, его супруга занимается добрыми делами.

Жена футболиста "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила помочь Кириллу Терешину, наиболее известному как Руки-Базуки, из-за огромного объёма синтола в бицепсах.

Попробуем помочь этому парню восстановить прежние руки. К сожалению, многие врачи отказались от него, но я уверена, что смогу найти ему хирурга, который возьмётся за эту сложную операцию, — написала жена футболиста у себя на страничке в социальной сети.

Отметим, что пока Павел Мамаев отбывает срок в колонии, его супруга посвящает всё время пострадавшим от неудачных пластических операций. Она помогает им исправить врачебные ошибки, а также делает интервью с докторами.

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