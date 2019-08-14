Турецкая резня. Почему Стамбул — худшее место для большого футбола

Матч за Суперкубок УЕФА между английскими "Ливерпулем" и "Челси" пройдёт 14 августа в Стамбуле. Почти 20 лет назад здесь зарезали двух британских фанатов, а после случались ещё взрывы и нападения на автобусы с футболистами. Лайф — о страшной стороне футбола в Турции.

1993. Добро пожаловать в ад!

В 1993 году английский "Манчестер Юнайтед" играл ответный матч Лиги чемпионов против "Галатасарая" в Стамбуле. Приём, который организовали англичанам, игроки той команды не забыли до сих пор. Их ещё в аэропорту встретили криками "Сегодня вы умрёте!", "Вам конец!", а знаменитая надпись "Добро пожаловать в ад!" красовалась ещё и на входе на стадион. Ещё до матча около 200 болельщиков арестовали из-за беспорядков.

Во время матча англичане были просто оглушены криками турецких фанатов, но самое страшное было впереди. После удаления Эрика Кантона, которое случилось в самом конце игры, в подтрибунном помещении началась жуткая потасовка, в ходе которой члены команды получили удары дубинками, а в легендарного сэра Алекса Фергюсона даже запустили кирпичом. "Юнайтед" тогда не смог выиграть, но саму игру никто из футболистов толком не помнит — они думали только о том, чтобы скорее вернуться в Англию.

1996. Рэмбо с ножом

Жесть в Стамбуле случается не только когда приезжают иностранные команды. Противостояние местных "Фенербахче" и "Галатасарая", как правило, проходит ещё жарче. Например, в 1996 году фанат "Фенера" по прозвищу Рэмбо прорвался на поле стадиона "Галатасарая" с флагом любимой команды и... ножом!

С помощью холодного оружия турецкий Сталлоне несколько минут отбивался от полиции, пока его наконец не скрутили и не увели со стадиона. С помощью своего жеста Рэмбо хотел ответить на поступок тренера "Галатасарая", который провернул точно такой же трюк с флагом (но без ножа) в прошлом сезоне.

2000, 2013. Турецкая резня

В апреле 2000 года перед матчем "Галатасарая" и английского "Лидса" была написана одна из самых чёрных страниц в истории футбола. Выезд в Стамбул стоил двум английским болельщикам жизни. Кристофер Лофтус и Кевин Спейт вместе с другими британскими фанатами выходили из бара, когда у них случилась ссора с турками. Водитель фургона, с которым ругались англичане, достал нож и зарезал их. Лофтуса бросили умирать на месте, Спейт скончался в больнице.

Англичане говорят о том, что местные фанаты были агрессивно настроены. Турки утверждают, что гости были слишком пьяны и дерзили им. Но факт остаётся фактом. Убийцу, кстати, задержали только спустя десять лет после страшных событий. А тот самый матч между "Галатасараем" и "Лидсом" не отменили, турки выиграли.

Уроков из этой истории в Турции не извлекли. В 2013 году после дерби "Галатасарая" и "Фенербахче" зарезали 20-летнего фаната. Он получил несколько ударов ножом на автобусной остановке уже после матча. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

2013. Массовая драка с полицией

В том же самом году, но чуть позже произошла массовая драка на матче "Бешикташ" — "Галатасарай". Причём именно на матче, а не после него, потому что игра ещё не была завершена к тому моменту, когда фанаты прорвались на поле и устроили беспорядки. Болельщики вырывали кресла и дрались с полицейскими и стюардами.

Поводом для беспорядков фанаты сочли выходку бразильца Фелипе Мело, который в дополнительное время схлопотал удаление за грубый фол, хотя его "Галатасарай" к тому моменту вёл со счётом 2:1 благодаря дублю Дидье Дрогба.

2018. Разбитая голова тренера

В последние годы ситуация с турецкими фанатами вроде бы становится спокойнее, всё-таки уже ввели систему идентификации фанатов, и теперь легче вычислить беспредельщиков. Но горячий турецкий нрав это не сдерживает. Например, в прошлом году главному тренеру "Бешикташа" разбили голову, когда он попытался утихомирить перебранку сотрудников клуба с фанатами.

Шенол Гюнеш сначала получил по голове оторванным креслом, а затем ещё и зажигалкой. Его унесли со стадиона на носилках, а уже в больнице наложили пять швов.

2019. Суперкубок УЕФА?

Сегодня Стамбул принимает матч за Суперкубок УЕФА между двумя английскими командами — "Ливерпулем" и "Челси". И стопроцентной уверенности в том, что до, во время или после игры ничего не случится, увы, нет. С одной стороны, сейчас английская команда не противостоит турецкой, поэтому вроде бы и переживать нечего. С другой — сложная история взаимоотношений фанатов двух стран может снова придать совершенно не нужного огня этому матчу.

Суперкубок УЕФА.

"Ливерпуль" — "Челси".

Стамбул, Турция.

14 августа, 22:00.