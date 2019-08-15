Главный тренер ХК "Динамо": Нам пока тяжело конкурировать с ЦСКА

Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Владимир Крикунов рассказал Лайфу о предсезонной подготовке бело-голубых.

— Мы серьёзно потрудились в Нижнем Новгороде, но всегда есть над чем работать, — рассказал Крикунов. — У нас вот сейчас одно звено играет в большинстве, и нужно создавать ещё одно, чтобы был результат. Допустим, у первого звена не пошла игра, а поддержать никто их не смог, использовать удаления, которые были.

На первом сборе пробовали разные сочетания звеньев. Очень важно не ошибиться и не убрать тех, кто нам будет нужен в сезоне. Сейчас у нас пять пятёрок, и я уже вижу, как у нас будут выглядеть звенья.

Также специалист отметил, что его команде пока ещё тяжеловато на равных биться с обладателем Кубка Гагарина — московскими армейцами, и что о результатах товарищеских матчей скоро никто не вспомнит.

— Пока нам тяжеловато конкурировать с тем же ЦСКА, но в ходе сезона, я уверен, мы будем добавлять. Будем изучать противников, смотреть, как они будут действовать, где нам нужно будет подтягиваться.

Все эти товарищеские матчи — это игры тренера. Мы снова начинаем подготовку, два раза в день тренировки. Сегодня у нас товарищеская игра с "Авангардом". Но все эти игры забудутся сразу, как только стартует чемпионат. И кто какой выиграл предсезонный турнир, будет уже не важно, — сказал Крикунов Лайфу.