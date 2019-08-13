Роналду объяснил, чем он отличается от Месси

Португальский футболист сравнил себя с аргентинцем по части выступлений в Лиге чемпионов.

Криштиану Роналду в очередной раз сравнил себя с Лионелем Месси и объяснил, в чём отличия между двумя пятикратными обладателями "Золотого мяча". По словам португальца, всё дело в Лиге чемпионов.

— Разница в том, что я играл в разных клубах и с разными командами выигрывал Лигу чемпионов. Я был лучшим бомбардиром этого турнира шесть раз подряд. Немногие футболисты выиграли Лигу чемпионов пять раз, так что я могу отождествлять себя с этим соревнованием. Месси — отличный футболист. Его будут помнить не только за пять "Золотых мячей", но и за то, что он, как и я, становится лучше год за годом, — цитирует Роналду Football Italia.

Роналду один раз выиграл Лигу чемпионов с "Манчестер Юнайтед" и ещё четырежды с мадридским "Реалом". Месси добился четырёх побед в главном футбольном турнире Европы вместе с "Барселоной".