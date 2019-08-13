Мэрия Львова требует расследовать звучание песни о любви к Москве на стадионе

Подобные инциденты в администрации города назвали недопустимыми и теперь хотят наказать виновных.

Песню Moscow Never Sleeps о любви к российской столице, которая играла на стадионе во Львове, "услышали" в городской администрации. В мэрии потребовали от футбольного клуба "Карпаты" выяснить все обстоятельства случившегося.

— 10 августа 2019 года на стадионе "Украина" во Львове проходил футбольный матч между командами "Карпаты" и "Мариуполь". Перед началом этого матча на стадионе воспроизводилась запись песни Moscow Never Sleeps, исполнителями которой являются российские музыканты Timati и DJ Smash. Считаем недопустимыми подобные инциденты. Поэтому обращаемся к вам с просьбой провести служебное расследование этого инцидента, — говорится в обращении на сайте Львовского городского совета.

«Я люблю тебя, Москва»: зрада на стадионе во Львов

На стадионе «Украина» во Львове звукорежиссер включил трек российских исполнителей Timati и DJ Smash — «Moscow Never Sleeps». pic.twitter.com/jrb9fobToC — Игорь Дмитриевич (@stavro72) August 12, 2019

Как ранее сообщал Лайф, на стадионе во Львове перед матчем чемпионата Украины по футболу между "Карпатами" и "Мариуполем" включили песню Moscow Never Sleeps. Исполнительный директор "Карпат" уже извинился перед болельщиками за такую "лажу".